Ой, уже возмущаются! Оппозиционёры, говорю, возмущаются: Путин испугался выйти на дебаты с другими кандидатами перед президентскими выборами. Отказался

Путин отказался участвовать в дебатах перед выборами Президента России. (а с кем дебаты то проводить? с этой, гм, простите шушерой мелкотравчатой?) Ой, уже возмущаются! Оппозиционёры, говорю, возмущаются: Путин испугался выйти на дебаты с другими кандидатами перед президентскими выборами.
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