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Закон и Порядок

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3 крупнейших китайских банка перестали принимать платежи из России

3 крупнейших китайских банка перестали принимать платежи из России

«Известия»: три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из России Платежи из российских подсанкционных банков больше не принимаются тремя крупнейшими финорганизациями Китая, но если против российского банка не введены западные санкции — проблем нет, узнали «Известия»Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press Китайские банки Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China перестали принимать платежи из российских подсанкционных финансовых организаций, сообщил «Известиям» гендиректор УК «Первая Группа» Алексей Порошин и коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский, а также близкий к крупному бизнес-объединению источник.

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