Полицейские в Подмосковье задержали лжесоцработниц, подозреваемых в краже более 1 млн рублей у пенсионерки

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Ногинское» задержали жительниц Челябинской области 27 и 29 лет, подозреваемых в хищении денег у пожилой женщины.
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