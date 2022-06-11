Суд отправил под домашний арест обвиняемого в хищении экс-зампреда ЦБ Корищенко

По данным газеты «Коммерсантъ», Московский городской суд отправил под домашний арест экс-зампреда ЦБ РФ Константина Корищенко, который практически год находился под стражей по обвинению в хищении около 1,5 миллиарда рублей из АКБ «Инвестбанк».