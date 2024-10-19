Программу о жизни англичанина в Карелии снял интернет тревел-проект “Мы и они”

Новый выпуск проекта “Мы и Они” с ведущей Марией Шаховой будет посвящен жизни англичанина Бена Хопкинса, который влюбился в северную природу Карелии и остался там с семьей, чтобы построить свой быт и развивать англоязычный образовательный блог.