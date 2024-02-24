Медведев: новые санкции Запада направлены против всех россиян

Известия/Дмитрий Коротаев Новые антироссийские санкции, принятые странами Запада в отношении РФ, направлены против всех граждан страны, заявил в субботу, 24 февраля, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
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