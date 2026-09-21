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Регионы России

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Рим готовится к подаче заявки на Олимпиаду 2036 или 2040 года

Рим готовится к подаче заявки на Олимпиаду 2036 или 2040 года

Мэр Рима Роберто Гуальтьери заявил о возможности выдвижения кандидатуры столицы Италии на проведение летних Олимпийских игр в 2036 или 2040 году.

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