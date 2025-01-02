Путин заслушал доклады Герасимова и командующих о ходе СВО

Владимир Путин. Фото: Kremlin.ru. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сегодня Владимир Путин заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова и командущих группировок ВС РФ о ходе продвижения специальной военной операции.
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