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Путин заслушал доклады Герасимова и командующих о ходе СВО

Путин заслушал доклады Герасимова и командующих о ходе СВО

Владимир Путин. Фото: Kremlin.ru. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сегодня Владимир Путин заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова и командущих группировок ВС РФ о ходе продвижения специальной военной операции.

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