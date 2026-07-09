Татарстаннан читтә мәҗбүри медицина иминияте полисын куллану турында кайнар линия ачыла

Татарстаннан читтәге медицина учреждениеләрендә мәҗбүри медицина иминияте полисы буенча медицина ярдәме мәсьәләләре буенча кайнар линия РФ Президентының Татарстандагы кабул итү бүлмәсендә 2026 елның 10 июлендә 10.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии