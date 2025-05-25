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Царьград

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Mash: Обломки украинского БПЛА рухнули на территории школы в Бронницах

Mash: Обломки украинского БПЛА рухнули на территории школы в Бронницах

Силы ПВО 25 мая сбили 19 летевших на Москву беспилотников.В подмосковных Бронницах обломки сбитого БПЛА упали на территорию школы.

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