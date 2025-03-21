Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Eduard
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Министру иностранных дел РФ исполнилось 75 лет.

Министру иностранных дел РФ исполнилось 75 лет.

   Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров 21 марта отмечает свое 75-летие. Коллеги Лаврова высоко оценивают его профессионализм, непревзойденную дипломатическую хватку и личные качества.

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Комментарии
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Александр Салтановский
Сергей Викторович Лавров, Умница с большой буквы, каких ещё поискать! Долгих лет жизни ему и успехов в его невероятно трудной и так нам всем необходимой работе! С Днем Рождения!!!
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1 д.
OI
Olga Ivannikova
Лучший дипломат нашего времени! Здоровья, бодрости и успехов в работе на благо нашей Родины!
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3 час.
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