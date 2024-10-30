«Можно говорить, что мы наступаем НА ДНЕПР?!» - ВСУ запретили использовать слово «отступление»

Из-за постоянных поражений ВСУшникам приказали использовать слова «победа» и «идем вперед», запретив произносить слова типа «отступление» или говорить о том, что противник «вклинился в нашу оборону», рассказала журналистка «Радио Свобода»* Власта Лазур.
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