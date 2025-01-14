Bloomberg узнал об отказе Индии от поставок нефти подсанкционными судами... и не только это

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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Кот Рыжый
Всего два выстрела ТЯО  по Львову и Волыни и война закончиться! Но тогда все российские чинуши лишаться всего на западе! Капиталисты России не будут торговать  с западом и набивать свою мошну! Вот и боятся....США  ни за что не ввяжется в ядерную дуэль! По их доктрине, если 10% территории страны теоретически может в ядерном конфликте пострадать,то такой конфликт не приемлем!
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6 час.
Александр Палтышев
В нейтральных водах - это пиратство. Пиратов &quot;на реи&quot; без суда и следствия даже в портах их базирования.
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5 час.
Наталья Волкова
А нам оно надо? Кто из нас нефтью торгует? Это пусть у олигархов головы болят, что прибыли лишаются. В своей стране похоже всё хорошо, только бензин да нефтепродукты дорожают как и все остальное, а нефть надо срочно продавать. Ну- ну, пусть продают.
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4 час.

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