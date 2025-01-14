Bloomberg узнал об отказе Индии от поставок нефти подсанкционными судами... и не только это

Кот Рыжый Всего два выстрела ТЯО по Львову и Волыни и война закончиться! Но тогда все российские чинуши лишаться всего на западе! Капиталисты России не будут торговать с западом и набивать свою мошну! Вот и боятся....США ни за что не ввяжется в ядерную дуэль! По их доктрине, если 10% территории страны теоретически может в ядерном конфликте пострадать,то такой конфликт не приемлем!

Александр Палтышев В нейтральных водах - это пиратство. Пиратов "на реи" без суда и следствия даже в портах их базирования.