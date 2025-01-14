НАТО запирает русский флот на Балтике: Спецназ уже берёт на абордаж наши корабли, рулить атаками будут из Эстонии Илья Головнёв То, что происходит вокруг Балтийского моря, не может не беспокоить.
Bloomberg узнал об отказе Индии от поставок нефти подсанкционными судами... и не только это
Комментарии
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Кот Рыжый
Всего два выстрела ТЯО по Львову и Волыни и война закончиться! Но тогда все российские чинуши лишаться всего на западе! Капиталисты России не будут торговать с западом и набивать свою мошну! Вот и боятся....США ни за что не ввяжется в ядерную дуэль! По их доктрине, если 10% территории страны теоретически может в ядерном конфликте пострадать,то такой конфликт не приемлем!
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6 час.
Александр Палтышев
В нейтральных водах - это пиратство. Пиратов "на реи" без суда и следствия даже в портах их базирования.
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5 час.
Наталья Волкова
А нам оно надо? Кто из нас нефтью торгует? Это пусть у олигархов головы болят, что прибыли лишаются. В своей стране похоже всё хорошо, только бензин да нефтепродукты дорожают как и все остальное, а нефть надо срочно продавать. Ну- ну, пусть продают.
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4 час.
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