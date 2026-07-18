Dash расширяет свою конфиденциальность с помощью Orchard Rollout

Dash, криптовалюта специализирующаяся на цифровых платежах, представила новый протокол конфиденциальности под названием Orchard, направленный на повышение анонимности пользователей и конфиденциальности транзакций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии