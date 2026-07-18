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Dash расширяет свою конфиденциальность с помощью Orchard Rollout

Dash расширяет свою конфиденциальность с помощью Orchard Rollout

Dash, криптовалюта специализирующаяся на цифровых платежах, представила новый протокол конфиденциальности под названием Orchard, направленный на повышение анонимности пользователей и конфиденциальности транзакций.

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