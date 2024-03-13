«Выживалити. Миссия Альфа» — новое слово в российском реалити-шоу

На телеканале «Пятница» стартовал первый сезон уникального российского реалити-шоу «Выживалити. Миссия Альфа», где участники борются не только за выживание, но и за денежный приз в размере 10 миллионов рублей.
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