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Шесть человек пострадали в результате удара ВСУ по жилым районам Белгорода

Шесть человек пострадали в результате удара ВСУ по жилым районам Белгорода

ВСУ нанесли удар по Белгороду с помощью беспилотников, сообщил в MAX губернатор Александр Шуваев. "Вечером выходного дня враг целенаправленно ударил по жилым районам и центру города, стремясь причинить максимальный ущерб гражданскому населению и дестабилизировать остановку.

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