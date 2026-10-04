Шесть человек пострадали в результате удара ВСУ по жилым районам Белгорода

ВСУ нанесли удар по Белгороду с помощью беспилотников, сообщил в MAX губернатор Александр Шуваев. "Вечером выходного дня враг целенаправленно ударил по жилым районам и центру города, стремясь причинить максимальный ущерб гражданскому населению и дестабилизировать остановку.