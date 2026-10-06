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Шохин: говорить об окончательном компромиссе Минфина по налогу на сверхдоходы пока рано

Шохин: говорить об окончательном компромиссе Минфина по налогу на сверхдоходы пока рано

РСПП пока не считает согласованным окончательный вариант налога на сверхдоходы. По мнению бизнес-омбудсмена Александра Шохина, ряд принципиальных замечаний бизнеса к предлагаемой конструкции налога еще не получил ответа.

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