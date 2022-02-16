Дмитрий Песков рассказал о шутках Владимира Путина про нападение на Украину

Уже не одну неделю в западных СМИ активно обсуждают тему вторжения РФ на территорию Украины. Владимир Путин не раз утверждал, что это обычная провокация, но массовую истерию остановить невозможно.
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