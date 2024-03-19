Трамп: Штатами управляет не Байден, а злобные и умные люди из его команды

Соединенными Штатами управляет не президент Джо Байден, а его команда. Об этом в интервью для подкаста американского теле- и радиоведущего Себастьяна Горки рассказал предыдущий американский лидер Дональд Трамп.
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