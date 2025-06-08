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LentaMsk.RU

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МО: группировка «Центр» наступает уже по территории Днепропетровской области

Танковое подразделение, входящее в состав группировки «Центр», заняло позиции на западной границе Донецкой Народной Республики и продолжает продвигаться вглубь территории Днепропетровской области, как сообщило Министерство обороны […] The post МО: группировка «Центр» наступает уже по территории Днепропетровской области first appeared on LentaMsk.

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