МО: группировка «Центр» наступает уже по территории Днепропетровской области

Танковое подразделение, входящее в состав группировки «Центр», заняло позиции на западной границе Донецкой Народной Республики и продолжает продвигаться вглубь территории Днепропетровской области, как сообщило Министерство обороны […]