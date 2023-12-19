Ветеринары помогли встать на ноги амурским тиграм, пойманным на Дальнем Востоке

Двухтонный пикап раскачивается из стороны в сторону от беспокойства пассажира. Внутри металлического контейнера – полосатый рецидивист, который в одиночку держал в страхе целый поселок в Хабаровском крае.
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