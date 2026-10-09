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warontherocks

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The Last Mile of Pentagon Reform Runs Through the Brigade

The Last Mile of Pentagon Reform Runs Through the Brigade

A kill chain measured in seconds cannot depend on processes measured in weeks or months. The Pentagon recognizes that drone proliferation and AI-enabled lethal targeting are reducing decision cycles and increasing the premium on speed.

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