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Царьград

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Bloomberg: интернет-мошенники в 2025 году похитили $442 млрд

Bloomberg: интернет-мошенники в 2025 году похитили $442 млрд

В 2025 году жители 42 стран потеряли 442 млрд долларов из-за интернет-мошенничеств. Использование ИИ привело к росту афер, включая фишинговые схемы.

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