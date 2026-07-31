‼️ЕСТЬ ПОГИБШИЕ ‼️ Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал ситуацию в регионе: «К сожалению, в результате сегодняшней террористической атаки киевского режима есть погибшая.
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‼️ЕСТЬ ПОГИБШИЕ ‼️ Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал ситуацию в регионе: «К сожалению, в результате сегодняшней террористической атаки киевского режима есть погибшая.
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