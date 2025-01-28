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Квартира, дом, дача

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    Ни одного удачного примера. Отвратительно безграмотно с точки зрения эргономики и принципов дизайна.7 беспроигрышных ...

И дорогой ремонт не спасет: 8 ошибок, которые испортят интерьер маленькой квартиры

И дорогой ремонт не спасет: 8 ошибок, которые испортят интерьер маленькой квартиры

Хозяева маленьких квартир считают, что воплотить все их задумки на маленькой площади невозможно. На самом деле, всегда можно найти выход из ситуации, если знать хитрые дизайнерские приемы и не допускать распространенных ошибок.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
Польта и пальто в реечном шкафу не скроешь) Хороший вместительный шифоньер для разделения практичней, особенно если живешь с детьми.
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20 час.
АМ
Алиса Майская
Что ни дизайнер - то бездарь юез образования и вкуса. Ужас и глупость в каждой статье. Куда катятся отечественные блогеры?..
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