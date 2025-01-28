И дорогой ремонт не спасет: 8 ошибок, которые испортят интерьер маленькой квартиры

Хозяева маленьких квартир считают, что воплотить все их задумки на маленькой площади невозможно. На самом деле, всегда можно найти выход из ситуации, если знать хитрые дизайнерские приемы и не допускать распространенных ошибок.
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