Назван способ получить 250 тыс. рублей на открытие своего дела

С 1 июля 2021 года во всех регионах России было заключено свыше 120 тысяч социальных контрактов. Они дают новые возможности для трудоустройства, открытия собственного дела, работы в качестве самозанятого и для создания личного подсобного хозяйства.
С 1 июля 2021 года во всех регионах России было заключено свыше 120 тысяч социальных контрактов. Они дают новые возможности для трудоустройства, открытия собственного дела, работы в качестве самозанятого и для создания личного подсобного хозяйства.
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