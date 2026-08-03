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Отец вундеркинда Тепляковой устроил скандал в МГУ из-за отказа "зачислить в магистратуру"

Отец вундеркинда Тепляковой устроил скандал в МГУ из-за отказа "зачислить в магистратуру"

Мужчину не пустили в кабинет приемной комиссии, и, так как он не реагировал на просьбы прекратить видеосъемку, вызвали полицию Многодетный отец Евгений Тепляков устроил конфликт в Московском государственном университете им.

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