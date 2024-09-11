Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Республике Саха (Якутия), в результате которого пострадали жители региона

В СМИ и соцмедиа распространена информация о том, что на автомобильной трассе в Алданском районе водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.
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