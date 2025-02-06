Наркологи придут в поликлиники Петрозаводска

Наркологическая помощь станет ближе: в Петрозаводске запускают новый проект Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил о планах по созданию кабинетов наркологов в городских поликлиниках № 3 и 4 Петрозаводска.
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