СМИ: США задерживают выплаты в WADA из-за дела о допинг-тестах китайских пловцов

Правительство США намеренно задерживает выплату ежегодного взноса во Всемирное антидопинговое агентство (WADA), требуя проведения внешней проверки на фоне расследования по делу о положительных допинг-пробах 23 китайских пловцов, сообщают СМИ.
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