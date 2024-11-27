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СМИ: США задерживают выплаты в WADA из-за дела о допинг-тестах китайских пловцов

Правительство США намеренно задерживает выплату ежегодного взноса во Всемирное антидопинговое агентство (WADA), требуя проведения внешней проверки на фоне расследования по делу о положительных допинг-пробах 23 китайских пловцов, сообщают СМИ.

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