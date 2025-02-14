Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Цены на медь достигли трехмесячного максимума

Цены на медь достигли трехмесячного максимума

Сегодня, 14 февраля, цены на медь достигли трехмесячного максимума, чему способствовал дефицит поставок и ожидания того, что планы президента США Дональда Трампа по взаимным мировым тарифам вступят в силу не раньше апреля, пишет Reuters.

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