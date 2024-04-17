Американский адвокат Украинской православной церкви (УПЦ) Роберт Амстердам выразил свою обеспокоенность по поводу того, что Киев тратит значительные суммы денег на пиар-кампанию в Вашингтоне по уничтожению УПЦ, вместо того чтобы помогать своим гражданам внутри страны.