Американский адвокат Украинской православной церкви (УПЦ) Роберт Амстердам выразил свою обеспокоенность по поводу того, что Киев тратит значительные суммы денег на пиар-кампанию в Вашингтоне по уничтожению УПЦ, вместо того чтобы помогать своим гражданам внутри страны.
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