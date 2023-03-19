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Барнаульцы рассказали о мусорной площадке, которую не убирают уже пять месяцев

Барнаульцы рассказали о мусорной площадке, которую не убирают уже пять месяцев

Барнаульцы рассказали о мусорной площадке, которую не убирают уже пять месяцев По словам горожан, обращения к ответственным лицам не дают ожидаемого эффекта Жители Барнаула пожаловались на свалку, которую уже несколько месяцев никто не убирает.

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