Возможен поджог: в Сочи сгорел дом экс-начальника штаба Кубанского казачьего войска Владимира Меланченко

Возможен поджог: в Сочи сгорел дом экс-начальника штаба Кубанского казачьего войска Владимира МеланченкоКак стало известно, пожар, произошедший в сентябре в центре Сочи, был вызван поджогом, к такому выводу пришли специалисты МЧС в Краснодаре по результатам экспертизы.