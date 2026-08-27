Мария Захарова опровергла искажение заявления МИД России британским журналистом

На регулярном брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала вопрос британского корреспондента, который неверно интерпретировал заявление российского ведомства о возможных целях для российских военных.
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