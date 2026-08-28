Взломанный пароль и другие истории: убойная подборка мемов

Пока одни бьются над созданием сверхсложных шифров, другие с легкостью их обходят. История о том, как пароль с химическим уклоном пал перед мастерством отечественного взломщика, облетела сеть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Эпоха, которая не...
- Уныние в отключке...
- ГТ Каким был молодой...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым