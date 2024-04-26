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«Ъ»: Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай закончился провалом

«Ъ»: Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай закончился провалом

Завершился трехдневный визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Китай. Согласно информации издания «Коммерсантъ», американская дипломатия стремилась убедить Пекин отказаться от поддержки РФ в сфере военно-промышленного комплекса.

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Комментарии
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Uladzimir Yesin
этого следовало ожидать: тупость и безмозглость нынешних сперматозоидных фальшивых якобы политиков из сшпИГ(соединенные штаты педиков И гондонов) вызывает смех даже у стран четвёртого мира...
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17 час.
Uladzimir Yesin
кто видел эту &quot;встречу&quot;, наверняка заметил, каким взглядом СИ смотрел на это насекомое по кличке &quot;блинка&quot;, по-моему разумению, впечатление, как от дурно пахнущей гадости!!!!!!!!!!
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17 час.

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