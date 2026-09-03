Финал «Бриллиантовой лиги». Разыграют медали в прыжках с шестом и беге на 100 м у мужчин, на 200 м и 400 м с барьерами у женщин

4-5 сентября в Брюсселе пройдет финал «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике. Финал «Бриллиантовой лиги» Брюссель, Бельгия 4 сентября Женщины Толкание ядра 19:30 Метание диска 19:49 400 м с/б 21:04 3000 м с/п 21:23 Тройной прыжок 21:48 5000 м 22:03 200 м 22:41 Мужчины Прыжки в длину 19:38 Прыжки с шестом 20:59 Прыжки в высоту 21:09 100 м 21:14 Метание диска 21:37 800 м 21:42 110 м с/б 21:55 1500 м 22:26 400 м 22:52 5 сентября Женщины Метание копья 19:08 Прыжки с шестом 21:10 100 м 21:14 Прыжки в длину 21:48 1500 м 21:55 100 м с/б 22:10 800 м 22:39 Мужчины Толкание ядра 19:28 Тройной прыжок 20:23 5000 м 21:22 Метание копья 21:40 200 м 21:44 3000 м с/п 22:20 400 м с/б 22:52 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала соревнований – московское.