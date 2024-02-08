Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Александр Глущенко
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Паника среди беглецов из России. Отказников всё больше, тыкают в Меморандум и высылают. Схватки иноагентов

Паника среди беглецов из России. Отказников всё больше, тыкают в Меморандум и высылают. Схватки иноагентов

Российские беженцы негодуют против миграционных ограничений в странах ЕС, включая США. Денежная помощь сокращена, вновь прибывших за период СВО в 90% случаев не принимают вовсе, их отправляют назад под вымышленными предлогами.

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