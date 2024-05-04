Удар Путина, который изменил всё

ПРОСТО О СЛОЖНОМ Главная проблема западных политиков в том, что они считают Путина прекрасным "шахматистом", а так как сами пытаются играть в покер, да еще краплёной колодой, думают о возможности переиграть нашего президента.
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