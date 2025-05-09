Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. «Сегодня всех нас объединяют чувства радости и скорби, гордости и благодарности, преклонение перед поколением, которое сокрушило нацизм и ценой миллионов жизней завоевало свободу и мир для всего человечества», - сказал российский лидер, выступая на параде Победы в Москве.