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Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне

Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. «Сегодня всех нас объединяют чувства радости и скорби, гордости и благодарности, преклонение перед поколением, которое сокрушило нацизм и ценой миллионов жизней завоевало свободу и мир для всего человечества», - сказал российский лидер, выступая на параде Победы в Москве.

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