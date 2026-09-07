Астроном Мэттьюс после слов Трампа о Луне напомнил о Договоре о космосе

Почётный профессор астрономии Университета Британской Колумбии Джейми Мэттьюс после заявления американского президента Дональда Трампа о том, что Луна принадлежит США, напомнил о содержании принятого резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН Договора о космосе 1966 года.