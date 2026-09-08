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Дегтев — о переходе в «Зенит»: «Очень рад, что оказался дома. Впереди большая работа»

Дегтев — о переходе в «Зенит»: «Очень рад, что оказался дома. Впереди большая работа»

Российский голкипер Александр Дегтев прокомментировал свой переход из «Сочи» в «Зенит».Российский голкипер Александр Дегтев прокомментировал свой переход из «Сочи» в «Зенит».

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