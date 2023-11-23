Крымские вина удостоены высшей награды на всероссийском конкурсе

Виноделы Крыма получили признание на ежегодном винном конкурсе «Кубок АВВР», организованном Ассоциацией виноградарей и виноделов России, сообщается в официальном туристическом портале Крыма "Travel Crimea".
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