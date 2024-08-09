Россия расширяет зону КТО: теперь и в Белгородской области

Вслед за Брянской и Курской областями режим контртеррористической операции (КТО) введен в Белгородской области, следует из заявления, опубликованного 10 августа пресс-службой Национального антитеррористического комитета (НАК).
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