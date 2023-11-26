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Российские военные освободили авдеевскую промзону после восьми лет оккупации

Российские военные освободили авдеевскую промзону после восьми лет оккупации

Российские военные освободили авдеевскую промзону после восьми лет оккупации Елена ВайленкоВ результате высокоэффективной операции, продолжавшейся восемь лет, российские войска успешно освободили Авдеевскую промышленную зону в районе железнодорожной станции «Ясиноватая 2».

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