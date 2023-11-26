Российские военные освободили авдеевскую промзону после восьми лет оккупации Елена ВайленкоВ результате высокоэффективной операции, продолжавшейся восемь лет, российские войска успешно освободили Авдеевскую промышленную зону в районе железнодорожной станции «Ясиноватая 2».
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