В Сети появились кадры уничтоженной колонны танков ВСУ в Курской области

В Сети появились кадры, на которых запечатлены уничтоженные танки ВСУ в Курской области.«Колонна уничтоженных в Курской области украинских танков», — констатирует Telegram-канал «Военное дело» и приводит соответствующее видео.
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