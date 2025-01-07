Иномарка вылетела в кювет на калужской трассе

Накануне, 7 января, в одиннадцатом часу утра в Козельском районе, на 6-м километре трассы Козельск - Сосенский случилась аварияНакануне, 7 января, в одиннадцатом часу утра в Козельском районе, на 6-м километре трассы Козельск - Сосенский случилась авария.