Иномарка вылетела в кювет на калужской трассе

Накануне, 7 января, в одиннадцатом часу утра в Козельском районе, на 6-м километре трассы Козельск - Сосенский случилась аварияНакануне, 7 января, в одиннадцатом часу утра в Козельском районе, на 6-м километре трассы Козельск - Сосенский случилась авария.
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