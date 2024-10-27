Доцент Иванова-Швец: с 1 ноября пенсию увеличат гражданам, достигшим 80 лет

С 1 ноября на индексацию пенсионных выплат могут рассчитывать некоторые категории граждан. Об этом рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им.