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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Теренс Кроуфорд: «У Канело может быть преимущество, он давно в этом весе. Но никто не знает, как будет на деле»

«Все знают, что он хорош. Никто никогда не видел меня в 76 кг. Никто не знает, смогу ли я держать его удары.

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